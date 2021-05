Amiens : les gérants du "Eat Burger" passés à tabac samedi soir

Les gérants d’un fast-food amiénois situé près de la gare ont été passés à tabac, ce samedi soir.

Vers 22h30 après leur service, ces deux frères, respectivement directeur et gérant du "Eat Burger" rue de Noyon, ont été agressés en voulant empêcher deux hommes de dégrader leur terrasse après s'en être pris à celle d'un établissement voisin le "T'chiot zinc". Les gérants du "Eat Burger" ont été pris à partie et roués de coup en pleine rue. La police est rapidement intervenue et a interpellé les auteurs présumés.

Les restaurateurs, âgés de 46 et 49 ans, souffrent de plusieurs fractures. L'un d'entre eux était toujours hospitalisé ce lundi matin.

Les auteurs présumés, âgés d’une vingtaine d’années, devraient être jugés en comparution immédiate ce mercredi.