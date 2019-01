Amiens : les travaux de démolition après l’incendie de la rue des Granges commencent ce lundi

Amiens, France

Bientôt plus de traces de l'incendie de la rue des Granges, quartier St-Leu à Amiens : les travaux de démolition de la maison calcinée commencent ce lundi 21 janvier 2019. Le 3 novembre 2016, une famille entière avait péri dans les flammes : un couple de 23 ans et ses deux enfants de 4 ans et 18 mois. Un drame qui profondément marqué le voisinage.

Une dizaine de jours de travaux

Les travaux de démolition devraient durer une dizaine de jours : c’est le temps qu'il faudra pour faire place nette. Aubert De Colnet est conducteur de travaux pour la société SDC De Colnet. Et l'opération s'annonce assez technique : « C’est assez dangereux de rentrer à l’intérieur. C’est pour ça qu’on va faire ça par le dessus via une nacelle : mettre en sécurité les poutres ou les murs qui peuvent tomber et une fois que tout sera par terre on pourra mécaniquement charger les camions et déblayer tous les gravats. »

Les pompiers avaient lutté contre le feu plusieurs heures © Radio France - Claudia Calmel

Un arrêté qui interdit la circulation et le stationnement dans la rue des granges a été pris pour la période du 28 au 31 janvier pour permettre à l’entreprise de procéder sans entraves à la démolition.

Deux nouveaux logements

Il y aura ensuite toute une phase d'appels d'offres pour choisir les entreprises qui s'occuperont de la construction du nouveau projet pour le compte de l'Opac d'Amiens. Gaël Jaudouin est monteur d’opérations pour l’organisme HLM : « Il y aura deux logements : un T3 en rez-de-chaussée et un T4 en duplex. C’est la configuration du site qui nous a obligés à travailler sur les logements superposés. »

Les travaux de la rue des granges ont mis du temps à démarrer. Mais il aurait été difficile d’aller plus vite pour Lionel Dupont, le responsable de la direction du patrimoine immobilier de l’Opac d’Amiens : « L’opération a pris du temps puisque l’un des deux logements sinistrés n’appartenait pas à l’Opac. Il a fallu négocier avec les parties prenantes de la succession, avec le notaire. Il y a deux parcelles qu’il a fallu regrouper pour pouvoir faire une seule et même opération. Le quartier attend énormément de ces nouveaux logements. Cet incendie a été très marquant pour Saint-Leu, un quartier où tout le monde se connaît. Ce trou béant était dur à supporter pour le voisinage. »

Une sentiment confirmé par Dounia, une habitante de St-Leu : « Je passe devant quasiment tous les jours et quasiment tous les jours, je m’arrête pendant quelques secondes... C’est dur. Ces travaux, ça va permettre de tourner la page. »

La contruction des deux nouveaux logemets de la rue des granges devrait commencer en mai 2019 pour une livraison à l'été 2020.