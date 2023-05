Agression de Jean-Baptiste Trogneux à Amiens : les trois suspects en détention en attendant leur procès

Trois hommes soupçonnés d'avoir agressé lundi soir Jean-Baptiste Trogneux , directeur de la chocolaterie du même nom et petit-neveu de Brigitte Macron, devaient être jugés ce mercredi après-midi à Amiens en comparution immédiate, notamment pour violences en réunion. Ils ont demandé un délai pour préparer leur défense et ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès, en raison, selon le président du tribunal, "du risque de réitération des faits", comme l'avait requis le procureur de la République. Ils seront jugés le 5 juin.

"On a affaire à des "babaches", pas des militants politiques"

Les trois hommes sont âgés de 19, 22 et 35 ans. Ils ont tous les trois déjà été condamnés dans différentes affaires, pour violences notamment, ou encore dégradation. L’un de ces prévenus est sous curatelle et un autre travailleur handicapé. "En 15 secondes, on se rend compte qu'il faut une expertise psychiatrique", a déclaré à l'audience l'avocat de l'un des prévenus, Maître Ibrahima Ndiaye. Les avocats des prévenus ont demandé le renvoi du procès, le temps que "la pression médiatique retombe", a plaidé Maître Marc Blondet, ajoutant qu’il ne fallait pas donner de "connotation politique" à cette affaire. "On a affaire à des "babaches", pas des militants politiques", a-t-il ajouté.

Maître Marc Blondet, avocat de l'un des agresseurs présumés de Jean-Baptiste Trogneux © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Une adolescente de 16 ans, également poursuivie dans cette affaire, doit être présentée à un juge des enfants. Huit personnes avaient été interpellées dans ce dossier et quatre ont relâchées mardi soir à l'issue de leur garde à vue.

" Il faut que cesse le bal des hypocrites, ceux qui le matin, la main sur le cœur, jure leur opposition à la violence, (...) Mais qui depuis des semaines allument des mèches ", a déclaré à l'audience Jean-Philippe Vicentini, le procureur de la République.

Jean-Baptiste Trogneux, qui s'est vu délivrer quatre jours d’ITT suite à l'agression, n'était pas présent à l'audience. Son père, Jean-Alexandre Trogneux, était lui au tribunal.