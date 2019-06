Amiens Nord : un mort et un blessé grave dans un accident entre une voiture et un scooter

Un accident de la route a coûté la vie à une personne et fait un blessé grave dimanche en fin de journée à Amiens Nord. Une voiture est entrée en collision avec un scooter. Une enquête est ouverte pour éclaircir les circonstances.

Amiens, France

Un enquête est ouverte à Amiens après un accident mortel, dimanche en fin de journée, dans les quartier Nord. Une voiture - modèle Renault Captur - et un scooter - de type TMAX - sont entrés en collision à l'angle de l'avenue de la paix et de la rue messager, vers 18 heures. Le conducteur du scooter, un jeune homme de 21 ans, est décédé alors que le Samu et les pompiers intervenaient sur place. Son passager, âgé de 18 ans, a été grièvement blessé.

De son côté, le chauffeur de la voiture - un homme de 25 ans, a priori seul dans le véhicule - serait indemne. Il doit être entendu dans la journée de lundi dans le cadre de l'enquête.

Pour l'instant, on ignore les circonstances précises de cet accident.