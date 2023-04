Amiens Nord : un mort et un blessé dans une fusillade rue Maurice Ravel

Une fusillade a fait un mort et un blessé, jeudi matin, à Amiens Nord, a appris France Bleu Picardie. Les victimes se trouvaient dans un pavillon rue Maurice Ravel, à coté de l'école maternelle Gustave Charpentier, dans le quartier d'Amiens Nord.

ⓘ Publicité

La police, la police judiciaire et un représentant du parquet sont sur place. Selon nos informations, les victimes, deux frères, ont été gravement blessées, l'une à l'abdomen et à la cuisse, l'autre à la cuisse, et transportées à l'hôpital. L'une d'entre elles n'a pas survécu à ses blessures. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Contacté le procureur de la République d'Amiens se refuse à tout commentaire.