Amiens Nord : une marche blanche pour réclamer "justice pour Sofiane", tué à 16 ans

"Justice pour Sofiane". C'est sur ces mots que s'est achevée, ce mercredi après-midi, la marche blanche en mémoire de Sofiane, 16 ans, tué jeudi dernier au domicile familial. Son frère jumeau, Rayan, a lui été blessé et opéré : les nouvelles sont rassurantes, il est hors de danger.

Plusieurs centaines de personnes ont ainsi défilé entre la mairie de quartier, à Amiens Nord, et le domicile, le 61 bis rue Maurice Ravel, où les deux frères ont été touchés par balles, jeudi, au petit matin. Des fleurs ont été déposées sur le portail.

Plusieurs centaines de personnes se sont rendues devant le domicile de Sofiane et Rayan, rue Maurice Ravel à Amiens. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les proches de Sofiane sont représentés par leur avocate, Maître Houria Zanovello. " Cette marche blanche a été organisée pour ne pas qu'on oublie Sofiane, pour qu'on pense à Rayan qui est toujours hospitalisé, et aussi parce qu'il y a un ras le bol général ", explique l'avocate. "Un ras le bol général parce que dans ces quartiers, on oublie ces jeunes, on oublie qu'ils souffrent, et lorsqu'il arrive des drames comme ça, ils ne sont pas épaulés, ils ne sont pas pris en charge. Il faut savoir que la famille aujourd'hui est hébergée par des voisins. On n'a pas d'hébergement, on n'a pas eu de cellule psychologique qui a été mis en place." Une réunion était prévue dans l'après-midi avec des représentants de la mairie.

"Il faut que l'on arrête cette violence"

Cette mobilisation est un message de tout le quartier, poursuit Maître Houria Zanovello. "Les gens sont venus témoigner leur soutien, les gens sont venus témoigner aussi qu'il faut que ça s'arrête et que perdre nos gamins de seize ans dans les quartiers, parce qu'on nous regarde mal, parce qu'on a envie de faire sa propre loi, c'est inadmissible. Il faut que l'Etat intervienne, il faut qu'il prenne ses responsabilités et qu'il faut que l'on arrête cette violence dans les quartiers."

Pour le moment, le procureur de la République d'Amiens n'a pas répondu aux sollicitations des différents médias, notamment de celles de France Bleu Picardie. L'enquête, ouverte pour assassinat, est confiée à la police judiciaire d'Amiens. Selon les premiers éléments, jeudi, deux hommes cagoulés se faisant passer pour des policiers ont fait irruption dans le domicile familial, se sont rendus directement au premier étage, avant de faire feu sur les deux frères. Les investigations, notamment l'exploitation de la vidéo surveillance dans le quartier, doivent permettre d'identifier les auteurs.