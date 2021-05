PHOTOS - Amiens : plus de 200 personnes rendent hommage à Claire, tuée par son compagnon

C'est un hommage, et c'est aussi un message : "Pas une de plus", peut-on lire sur les pancartes ce samedi après-midi à Amiens, dans la foule venue rendre hommage à Claire et Manon, toutes deux tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Plus de 200 personnes ont fait le déplacement, dont des proches des victimes et des associations féministes.

Claire, mère de famille de 34 ans, tuée par son compagnon de plusieurs coups de couteau il y a une dizaine de jours dans le quartier Longpré d'Amiens, et dont le visage s'affiche en noir et blanc sur des t-shirts, était "toujours joyeuse", se rappelle Corinne, une collègue à elle au CHU d'Amiens. Elle avait "toujours un mot pour rire, une bêtise à dire aux patients. Elle chantait. C'était une fille heureuse de vivre. Elle laisse derrière beaucoup de tristesse, elle nous manque", témoigne-t-elle. "Un rayon de soleil, elle riait toujours", se souvient aussi Patricia, dont la fille est une amie d'enfance de Claire.

Claire est la 42e femme victime de féminicide cette année en France, un "décompte qui donne la nausée" assène Malorie, du collectif des colleurs et colleuses d'Amiens, organisateur de la marche blanche. "Ce ne sont pas de simples faits divers, ça rentre dans le cadre de violences systémiques patriarcales, qui s'inscrivent dans un système de domination de l'homme sur la femme. Mais je précise que tous les hommes qui sont alliés à notre cause, on les accueille les bras ouverts. Ce sont des violences qui nécessitent une lutte."

Plus de 200 personnes ont fait le déplacement pour rendre hommage à Claire. © Radio France - Jade Peychieras

