Amiens : prison ferme pour les auteurs de plusieurs agressions à Saint-Leu ce week-end

Deux Amiénois écopent d'un an et de deux ans et demi de prison ferme, suite à plusieurs agressions ce week-end dans le quartier Saint-Leu, à Amiens.

Série d'agressions

L’un deux, impliqué dans une agression à coup de tesson de bouteille, dans la nuit de samedi à dimanche, écope d’une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme aménageable pour être effectué sous bracelet électronique. Une de ses connaissances intervenue lors de cette agression, après s’en être prise à deux autres victimes pour leur dérober leurs téléphones et de l’argent, est condamnée à 42 mois de prison dont 30 mois fermes. Âgé de 20 ans, cet Amiénois venait de sortir de prison début octobre, avec déjà 13 condamnations à son actif.

Les faits se sont déroulés au cours du week-end de la Toussaint. La première victime est prise pour cible par un des prévenu, masque de clown sur le visage, vers 5h30 le samedi matin : visée par un objet contondant au front, elle s'en sort avec 3 jours d'Interruption Temporaire de Travail. C'est le masque qui permet de repérer le suspect à travers le week-end, grâce aux patrouilles de police et aux images de surveillance. Il ne le porte pourtant pas lors d'une deuxième agression, dans la nuit de samedi à dimanche, où il dérobe son téléphone à un homme qui sort de soirée. Ce dernier est roué de coups de poing et de pied, même après avoir remis le portable convoité. "C'est facile à dire, mais je m'excuse, lance le prévenu dans le box. J'ai l'alcool mauvais."

Quelques heures plus tard, il se mêle à nouveau d'une altercation, cette fois car une de ses connaissances en est à l'origine : après avoir fait les poches d'un homme près d'une boite de nuit, cette dernière se saisit d'un tesson de bouteille en le voyant revenir accompagné d'un ami. Une bagarre générale s'ensuit, au cours de laquelle elle blesse sérieusement à la tempe une des victimes. Le second prévenu, lui, assène à nouveau des coups de poing et de pied.

"L'alcool mauvais"

Devant le tribunal, les deux prévenus reconnaissent les faits. Tous deux expliquent ne pas se souvenir de tout, "j'étais alcoolisé" expliquent-ils chacun leur tour. L'un d'eux dit boire près d'un litre de vodka par jour depuis sa sortie de prison. L'autre, qui a arrêté son BTS, dit osciller entre consommation d'alcool et de cannabis. "Vous brandissez l'alcool en excuse, mais ça joue en votre défaveur", tacle le substitut du procureur de la République. S'adressant à Ilyes, qui a pris part aux trois agressions, il s'interroge : "on a des faits étalés sur deux jours : vous ne vous êtes pas dits qu'il fallait pas recommencer après le premier ?" Silence dans le box.

L'avocate de la défense plaide pour "une peine éducative" : "ils ont vingt ans, ni formation, ni travail", énumère-t-elle. À 20 ans, l'un des prévenus en a déjà passé quatre derrière les barreaux. Il y retourne cette fois pour 2 ans et demi supplémentaires. Son co-prévenu, lui compte demander un aménagement de peine pour son année de prison. Tous deux devront par ailleurs justifier de soins pour leur dépendance à l'alcool, et d'une insertion professionnelle. Ils devront également verser des dommages et intérêts aux victimes, dont le montant sera fixé lors d'une prochaine audience, début février.