Procès renvoyé au 25 mars pour le voleur de voiture d'Abbeville, une expertise psychiatrique demandée

A Amiens, le tribunal correctionnel a renvoyé le procès de l'homme qui avait volé une voiture à Abbeville mardi après-midi : ce sera le 25 mars prochain. Quelques minutes avant le vol de ce véhicule, le prévenu avait dérobé une première voiture à Amiens. C'est un sacré périple qu'a fait le fuyard en l'espace de seulement deux heures.

Il vole la voiture sans s'apercevoir de la présence des enfants à l'arrière

A bord de cette première voiture volée, le jeune homme prend la direction d'Abbeville. Mais sur le trajet, il perd le contrôle du véhicule, s'encastre dans un portail et prend la fuite. A Abbeville, ce jeune de 24 ans aperçoit un père de famille, qui laisse sa voiture tourner le temps d'une course. Le prévenu monte, démarre... et s'aperçoit de la présence de trois enfants de 11, 6 et 4 ans à l'arrière. Il les fait descendre 600 mètres plus loin.

Une expertise psychiatrique pour le prévenu

"Pourquoi avoir volé ces voitures ?" demande la présidente du tribunal. "Cela arrive à tout le monde de faire des conneries", se contente de répondre le prévenu, qui reconnaît les faits. Sa fuite du prévenu s'arrête à Airaines, entre Abbeville et Amiens. Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants faits par les gendarmes reviennent positifs.

Devant le tribunal, le prévenu, qui fait partie de la communauté des gens du voyage est peu concentré ; il ne parvient pas à expliquer ses actes. Son avocate Maître Laurie Cenci a obtenu une expertise psychiatrique de son client : "Manifestement, Monsieur n'a pas la même compréhension que nous : après reste à savoir s'il y a une pathologie psychiatrique ou non. C'est surtout un petit gars de 24 ans, qui a arrêté l'école très tôt, qui se débrouille comme il peut professionnellement : il n'a pas le même bagage que tout le monde", détaille l'avocate.

Cet Amiénois de 24 ans, a déjà fait en tout plus de 2 ans de prison, notamment pour des faits de vol et violences. Il est incarcéré d'ici à son procès, le 25 mars prochain.