Amiens : quatre interpellations après des projections de colis dans la maison d'arrêt

La plupart des colis ont pu être récupérés par les agents de la prison. La maison d'arrêt d'Amiens a connu plusieurs projections ce weekend, a appris France Bleu Picardie. Des paquets, contenant notamment de la nourriture et un peu de stupéfiants ont été envoyés à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire.

ⓘ Publicité

Plusieurs interventions de police ont été déclenchées. Ce samedi après-midi, un homme et une femme ont été interpellés rue Gustave Flaubert. Un peu plus tard, c'est rue Marivaux qu'un autre suspect a été arrêté. Ce dimanche, en fin de matinée, une nouvelle projection a été réalisée : un homme a cette fois été interpellé un peu plus loin, rue Fénelon.