Amiens : sept ans de prison pour un cambriolage ultra-violent chez un couple de personnes âgées

Deux hommes de 24 et 25 ans ont été condamnés ce lundi à sept ans de prison, au tribunal d'Amiens Tous deux étaient étaient poursuivis pour un violent cambriolage, contre un couple de personnes âgées, le 10 avril dernier, dans le quartier Saint-Maurice à Amiens. Un vieil homme avait notamment été frappé dans son lit à plusieurs reprises.

Cette nuit là, à leur arrivée, les enquêteurs peinent à déterminer la couleur du drap du lit de la victime, tellement il y a de sang. L'homme de 93 ans porte de grosses marques au visage, suite à des coups de poing, et une coupure au couteau sur le bras. Aux médecins qui l'auscultent, il raconte "un sentiment de mort imminente", rapporte la présidente.

Confondus par l'ADN

Au rez-de-chaussée, sa femme, 87 ans, qui dort dans un lit médicalisé, a elle un peu plus de chance : elle échappe au coups. Elle explique que les agresseurs sont restés deux heures sur place, à retourner tous les placards. Au final, un bien maigre butin, deux téléphones, une télévision, abandonnée au sol devant la maison, une tablette, quelques plats du réfrigérateurs et des boissons, dont une bouteille de porto vidée sur place.

Près de deux mois plus tard, l'ADN, laissée sur des poignées de portes, des bouteilles et les couteaux de cuisine ayant servis à l'agression parle enfin : deux hommes sont interpellés. A 24 et 25 ans, ils sont déjà passés à plusieurs reprises par la case tribunal, presque autant par la case prison, pour des vols, des violences. L'un reconnait avoir été présent lors du cambriolage, "j'étais alcoolisé, j'ai suivi des personnes". Il nie avoir violenté le vieil homme, "je n'étais pas au courant des coups, je suis parti le monsieur n'était pas réveillé. Il avait commencé à bouger et je me suis sauvé directement." Ses empreintes sur les couteaux, couverts du sang de la victime ? "Je ne sais pas, j'ai fouillé la cuisine, je n'ai pas fait attention". Selon lui, ils étaient quatre dans cette maison ce soir-là, dont son voisin dans le box.

Risque de récidive

Ce dernier nie tout en bloc. Il a beaucoup de mal à comprendre les avocats, la présidente, ou même le procureur. "J'ai rien à voir dans cette histoire", assure-t-il, même si son ADN est cette fois retrouvée sur des bouteilles présentes dans la cuisine. "Toute cette violence, toute cette détresse, pour quoi ?" s'interroge le représentant du parquet, qui dénonce une violence "quasi gratuite". Il requiert huit ans de prison.

Les deux avocats en défense tentent de plaider l'absence de preuve directe, pour les violences. "Quand on n'a pas les éléments, on les invente", estime l'un d'entre eux, en rappelant qu'un quatrième couteau, présent sur les lieux de l'agression et qui porte des traces de sang, ne comporte pas l'ADN de son client. Pas de quoi convaincre le tribunal, qui condamne finalement à sept ans de prison, notamment face au risque de récidive pointé par une expertise.

Des victimes encore marquées

Encore aujourd'hui, les victimes sont sous le choc de l'agression. L'homme de 93 ans "ne dort plus du tout", souligne son avocat. "Cette nuit-là, c'est un cauchemar au sens propre comme au figuré. Etre agressé, chez vous, quand vous êtes en train de dormir, là ou vous sentez le plus en sécurité".

Le petit-fils du couple salue une peine "juste". "C'est vraiment quelque chose qui va laisser des marques. Là, ça commence à aller mieux, mais mon grand père n'arrive plus à dormir sans fermer sa porte et en mettant une chaise derrière. C'est très traumatisant, mais je sais que la décision de la justice va leur faire du bien moralement et psychologiquement", raconte Anthony, qui a accepté de témoigner à France Bleu Picardie. "C'est quelque chose qui, malheureusement, restera dans leur tête jusqu'à la fin de leur vie." Les deux prévenus ont désormais 10 jours pour faire appel.