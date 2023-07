Amiens : six mois de prison ferme pour avoir aidé à incendier la médiathèque d'Etouvie

Un homme a été condamné à six mois de prison ferme et un an avec sursis probatoire, après l'incendie de la médiathèque d'Etouvie lors des violences urbaines

Un homme de 34 ans a été condamné à six mois de prison ferme, ce vendredi, au tribunal correctionnel d'Amiens. Il était jugé pour complicité dans l'incendie de la médiathèque en construction du quartier Etouvie, durant les émeutes, le 1er juillet. Il avait donné du tissu qui a servi à allumer le feu.

"Ce soir là, je me suis disputé avec ma femme, elle ne voulait pas que je sorte", confie le prévenu. "J'ai pris ma voiture, je ne faisais rien de mal." Il raconte avoir été abordé par un homme, qui lui demande de l'alcool, lui indique avoir froid, et décide donc de lui donner un t-shirt qui trainait dans sa voiture ."Il s'est approché de la médiathèque, il s'est mis à genoux. Là j'ai vu le début d'incendie, je suis parti et j'ai été interpellé un peu plus loin."

Une voiture rouge bien reconnaissable

La présidente rappelle qu'il y a déjà eu un incendie de la médiathèque la soirée précédente. Selon la police, l'incendiaire est un passager de la voiture, mais ce n'est pas confirmé par la vidéosurveillance. Sa voiture rouge, bien visible, est repérée à plusieurs reprises sur des lieux d'affrontements. C'est ce qui poussera au contrôle et à l'interpellation.

Le prévenu, depuis le box, explique avoir voulu parler aux émeutiers, "pour leur demander d'arrêter, que cela ne servait à rien, que cela allait empirer les choses. Cela partait trop loin." Il reconnait une part de curiosité. "Je n'ai pas participé aux émeutes, je dis à mon fils de pas faire de bêtises. J'ai changé, je suis quelqu'un de responsable", assure celui qui a quinze mentions au casier judiciaire (dont une déjà pour un incendie, en juin 2012), mais plutôt anciennes. La procureure soupçonne le prévenu d'avoir donné de quoi accélérer l'incendie. Un t-shirt, pour faire face au froid ? L'incendiaire "est pourtant bien couvert, avec une capuche, un sweat, un pantalon long". Elle requiert huit mois de prison ferme, avec maintien en détention et dix mois avec sursis probatoire (obligation de travail, obligation de 170 heures de travail d'intérêt général).

Le prévenu ne fera pas appel

L'avocat du prévenu, Maître Stéphane Daquo, rappelle que la médiathèque a brulé quatre fois, il ne peut "être coupable du tout". Il estime que l'élément intentionnel n'est pas démontré. "S'il avait su ce qui allait se passer, il n'aurait sans doute pas donné ce T-shirt." "À Amiens, comme Saint-Martin, quand il fait froid, on n'hésite pas à partager son manteau." Le tribunal retient la récidive et condamne le prévenu à six mois de prison ferme avec maintien en détention et un an avec sursis probatoire, qui prévoit notamment de réaliser 140 heures de travail d'intérêt général. Sa voiture est saisie.

À la sortie de l'audience, son avocat regrette que son client soit maintenu en détention. "Je suis un peu déçu parce que je pense que par rapport à d'autres, il a une implication beaucoup moindre. On a bien vu qu'il était vraiment à la marge et que je ne suis pas certain qu'il ait vraiment souhaité participer à ce qu'il s'était passé", estime Maître Stéphane Daquo, qui indique que son client ne fera pas appel de la condamnation.