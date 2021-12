Les juges ont décidé de relaxer l'agent de sécurité qui était chargé de la surveillance de l'entrepôt. En revanche, deux de ses collègues et le supérieur hiérarchique écopent de six mois de prison avec sursis.

Amiens : trois condamnations et une relaxe après le vol de milliers de masques chirurgicaux

Trois condamnations et une relaxe, dans l'affaire du vol de masques chirurgicaux à Amiens en août 2020. 50.000 masques avaient disparu d'un entrepôt de la région Hauts-de-France à Amiens. Quatre agents de sécurité étaient jugés jeudi 9 décembre par le tribunal correctionnel, pour vol ou complicité de vol. L'affaire avait été mise en délibéré. Ce vendredi soir, on apprend que les juges ont décidé de relaxer l’agent chargé de la surveillance de l’entrepôt : les réquisitions du parquet ont été suivies sur ce point. Les trois autres prévenus - le supérieur hiérarchique et deux autres agents - sont eux condamnés à 6 mois de prison avec sursis.

A la barre, jeudi 9 décembre, les prévenus avait reconnu la plupart des faits. Ils contestaient néanmoins le nombre de masques dérobés, évoquant 14.000 masques, et non 50.000.