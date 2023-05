Agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens : trois suspects seront jugés, annonce Gérald Darmanin

Sur les huit personnes interpellées, "quatre" d'entre elles "sont libérées de leur garde à vue", "trois sont poursuivies" et une "quatrième" personne "était mineure au moment des faits", indique ce mardi matin Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, après l'agression du chocolatier Jean-Baptiste Trogneux , petit neveu de Brigitte Macron à Amiens lundi soir. "Il s'agit de gens plutôt jeunes et qui étaient du territoire amiénois", précise par ailleurs le ministre, invité de France Inter .

"Il y a un climat de violence incontestable dans le pays", poursuit Gérald Darmanin. "Je crois qu'il faut que tout le monde sur tout le champ politique évite d'en rajouter. Lorsqu'on dit 'Macron assassin' (…) ça ne permet pas le calme général."

Les réactions politiques ont été nombreuse s après l'agression du directeur de la chocolaterie. "On n'a pas le droit d'employer la violence", estime par exemple la maire d'Amiens, Brigitte Fourré, sur France Bleu Picardie . "On a laissé s'installer des paroles de violence", réagit pour sa part la députée Barbara Pompili. Selon le père de la victime, Jean-Baptiste Trogneux a été pris à partie et roué de coups par une dizaine de personnes, ce lundi soir, vers 22 heures, suite à l'interview d'Emmanuel Macron.