Deux hommes et une femme ont été interpellés le 24 septembre dernier, dans les quartiers nord d'Amiens. Ils sont soupçonnés d'être des trafiquants de drogue.

Amiens, France

Trois personnes, interpellés lundi, dans les quartiers nord d'Amiens, sont présentées à un juge d'instruction ce vendredi. Ces deux hommes et cette femme sont soupçonnés de trafic de stupéfiants.

Voyages suspects aux Pays-Bas

Lundi après-midi, une voiture regagne les quartiers nord d'Amiens, près du CHU, après un voyage aux Pays-Bas. À bord, ces deux hommes et cette femme, âgés de 22 à 24 ans. Les policiers les surveillent depuis plusieurs mois déjà dans le cadre d'une enquête sur un possible trafic de drogue. Ils ont déjà repéré plusieurs allers-retours effectués en voiture entre ce quartier d'Amiens et les Pays-bas.

Héroïne, cocaïne, pistolet

Les enquêteurs interpellent rapidement les trois personnes. Les perquisitions menées au domicile de ces jeunes, qui habitent dans le quartier, permettent aux enquêteurs de trouver : 3,5 kilos d'héroïne, 156 grammes de cocaïne, 40 pieds de cannabis,182 grammes de produit de coupe. Sans compter les armes de poing : deux revolvers et un pistolet, ainsi que 7 800 euros en espèces.

Les trois suspects sont aussitôt placés en garde à vue pendant 96 heures, comme l'autorise la loi dans ces affaires de stupéfiants. Le procureur de la République d'Amiens affirme que d'autres interpellations pourraient avoir lieu dans les prochains jours, dans le cadre de cette enquête.