Amiens : trois voleurs à l'arrachée interpellés grâce à la vidéosurveillance

Trois hommes de 25 à 33 ans ont été interpellés ce vendredi matin par les effectifs du commissariat d'Amiens, a appris France Bleu Picardie de source policière. Ils sont soupçonnés d'avoir volé des téléphones portables, dans le quartier Saint-Leu.

Il est aux environs d'une heure du matin quand les agents sont appelés pour les vols à l'arrachée des smartphones de deux jeunes filles, en plein cœur du quartier festif. Grâce au soutien de la vidéosurveillance, les suspects sont rapidement identifiés. Deux d'entre eux sont repérés en train de monter dans une voiture, avant de prendre la fuite. Une patrouille de la Bac se met alors à les suivre, avant de les intercepter dans le quartier Etouvie, rue de Normandie. A bord, des téléphones et des portefeuilles volés sont découverts.

Le conducteur, en plus du refus d'obtempérer, est en outre positif à l'alcool et son permis a été annulé, poursuit la même source. Sur son comparse, les policiers découvrent un couteau à cran d'arrêt et du cannabis. Le troisième suspect, qui n'était pas monté à bord du véhicule, est lui finalement interpellé dans le quartier Saint-Leu. par les effectifs de nuit. Tous trois se trouvaient toujours en garde à vue ce vendredi soir.