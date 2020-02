Amiens : un agent des douanes retrouvé pendu sur son lieu de travail

Amiens, France

Un agent des douanes a été retrouvé mort ce mardi soir, sur son lieu de travail.

Cet adjoint au chef du bureau des douanes d'Amiens, un homme d'une cinquantaine d'années, était pendu dans son bureau, rue de Poulainville selon nos informations. C'est sa compagne, inquiète de ne pas le voir rentrer le soir venu, qui a lancé l'alerte.



Un courrier laissé avant sa mort

Selon Alexandre de Bosschère, le procureur de la République d'Amiens, la thèse du suicide est privilégiée même si une enquête est ouverte pour écarter tout élément extérieur. Il précise que cet agent était "en situation de dépression". Le fonctionnaire a laissé un courrier avant de passer à l'acte. Le procureur ajoute que dans cet écrit, l'agent ne met pas en cause sa hiérarchie ou sa situation professionnelle mais évoque des difficultés personnelles et sa dépression.

De son côté, le directeur régional des douanes de Picardie explique que la direction des douanes est "au plus près des douaniers et de la famille" de cet homme et ne souhaite pas en dire plus pour le moment face à cet événement qu'il qualifie de "très douloureux et très sensible".