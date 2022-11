Amiens : un arbitre agressé après un match de basket

Un arbitre a été agressé ce dimanche, à Amiens, a appris France Bleu Picardie auprès de sources concordantes. C'est à la fin de la rencontre, entre la Métropole Amiénoise Basket-Ball et Pontpoint, que la victime, licenciée à Dourges (Pas-de-Calais) a été prise à partie par cinq hommes.

"Il a regagné son véhicule pour ranger ses affaires et partir. À ce moment là, il a été interpellé par cinq jeunes. Il s'est alors retourné. Aussitôt, il a reçu plusieurs coups, il a voulu regagner la salle de sport et l'un d'eux lui a fait un croc en jambe", raconte le président de l'Abc Dourges, Jean-Paul Pihet. "Il est tombé et il a de nouveau reçu quelques coups. Heureusement, à proximité se trouvait une dame dans son véhicule, quand elle a vu ça, elle est sortie et s'est mise à crier. Les jeunes se sont sauvés. En passant, l'un d'entre eux a donné quelques coups de pied sur son véhicule." La victime a ensuite joint la police, qui, arrivée sur les lieux, n'a pas retrouvé les auteurs. Elle s'est rendue à l'hôpital de Lens, puis au commissariat pour déposer plainte. Son club assure être à ses côtés et être prêt à mettre son avocat à disposition.

Une plainte a été déposée

La Métropole Amiénoise Basket-Ball, de son côté, confirme les faits. "L'association n'a rien à voir avec ces cinq personnes", assure-t-elle, jointe par France Bleu Picardie. Elle apporte son soutien à la victime, et évoque "quelque chose qui de ne devrait pas avoir lieu. De la violence gratuite, pour un match de basket-ball. Cela vient noircir le travail d'inclusion que l'on fait au quotidien." Ce club, environ 400 licenciés, travaille avec les jeunes du quartier d'Etouvie. Contactée, la Ligue de basket-ball des Hauts-de-France ne souhaite pas faire de commentaires pour le moment, expliquant ne pas avoir échangé avec l'arbitre.

"Bien sûr, tout le monde du basket condamne cette agression", indique pour sa part Benjamin Plancot, le président du comité de la Somme de basket-ball. "J'espère que cela sera sanctionné et que les auteurs seront poursuivis." Comme la MAAM, il craint l'impact de cette agression pour l'image du club. "J'espère que cela ne va pas ternir l'image de ce club, qui travaille sur le quartier d'Etouvie. Le travail est reconnu par toutes les instances fédérales. C'est un club vraiment dynamique et indispensable au basket dans la Somme." Benjamin Plancot apporte son soutien aux bénévoles du club. "Ils travaillent sans compter leurs heures et voient leur travail réduit à néant."