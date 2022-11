Amiens : un an de prison avec sursis requis contre la propriétaire des appartements loués à des prostituées

Deux immeubles et des appartements loués via Booking. Deux femmes de 41 et 45 ans étaient jugées ce jeudi après-midi, à Amiens. Elles sont soupçonnées d’avoir loué, pendant un an et en toute connaissance de cause, des appartements à des prostituées, via des plateformes de location en ligne. Le parquet a requis 12 mois de prison avec sursis contre la propriétaire, quatre contre la femme de ménage. Pourtant, les deux prévenues nient toute responsabilité.

A la barre, la propriétaire, au casier judiciaire vierge, l'assure : "quand ces personnes réservent, je ne peux pas savoir que ce sont des prostituées. Je ne suis pas de la police, je n’ai pas cherché à fliquer mes clients, à faire des recherches." Pourtant, ces recherches auraient permis de découvrir des photos de ces appartements sur des sites d'escorts.

Un problème de législation ?

La procureure, elle, accuse : "vous auriez pu mettre en place un système de validation pour filtrer les clients, ou bien ne pas leur donner les clefs !" "Je fonctionne avec des boites à clefs", répond la propriétaire. Le président abonde : "vous êtes la seule à ne pas savoir". Car des alertes, il y en a eu. Celles des voisins, déjà, et puis celle des policiers. En février, deux proxénètes, qui prostituaient des femmes dans ces appartements, ont été condamnés par la justice. "Quand vous avez su, qu'avez vous fait"? "Rien", reconnait la prévenue, interrogée par le président du tribunal.

L'avocat de la femme de ménage, Maitre Patrick Quenel souligne : "elle n'a fait que respecter ce qu'il y avait dans son contrat de travail. Elle a informé quand il y avait la possibilité qu'il y ait de la prostitution. Où est la complicité ? Il n'y a rien ! ", La conseil de la propriétaire, Maitre Cécile Couvercelle, pointe du doigt un problème de législation, avec ces nouvelles plateformes de location en ligne. "Les plateformes type Booking ou AirBnb sont des plateformes assez récentes, et d'un point pénal, par exemple sur ces infractions de proxénétisme hôtelier, il n'y a rien de prévu pour cela, la législation est bien plus ancienne", explique l'avocate, jointe par France Bleu Picardie_. _

"Vous avez des plateformes qui prennent des commissions de 15% et quand vous avez une difficulté avec les voyageurs, notamment en l'espèce des prostituées, elles ne vont rien mettre en place. Il n'y a rien qui vient encadrer tout cela." Le tribunal rendra son jugement le 12 janvier. En plus des peines de prison avec sursis, le parquet a requis la confiscation des appartements.