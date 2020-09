Amiens : un homme tente de se suicider à l'arrivée des policiers

Un homme a tenté de ce suicider ce jeudi matin vers 10 h à Amiens au moment où la police est venue lui demander des explications pour des faits de violences et de harcèlement sur sa concubine

Tout commence au commissariat d'Amiens ce jeudi matin. Une jeune femme vient se plaindre de harcèlement de la part de son ex petit ami. Au moment où elle raconte les faits aux policiers, son téléphone portable sonne . C'est justement l'ex petit ami en question. La police lui demande de venir au commissariat pour s'expliquer : " je vais me suicider" leur répond l'individu âgé de 25 ans. Les policiers se rendent immédiatement à son domicile, vers 10 h, rue des Jacobins dans le centre ville d'Amiens. Au moment ou ils pénètrent dans l'appartement, le jeune homme se donne un coup de couteau dans le bras, il touche une artère. Il est emmené au CHU d'Amiens. Ses jours ne sont pas en danger. L'homme est déjà connu pour des faits de violences conjugales et de harcèlement.