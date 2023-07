Amiens : un jeune homme percuté dans le quartier Saint-Leu, l'automobiliste prend la fuite

L'automobiliste est recherché par les forces de l'ordre. Un accident s'est produit ce jeudi après-midi, au carrefour des rues des Francs Mûriers et Saint-Leu, dans le quartier Saint-Leu à Amiens, a appris France Bleu Picardie. Un jeune homme a été percuté, et pris en charge par les pompiers et le Samu. Son pronostic vital n'est pas engagé.

La police nationale et la police municipale se sont également rendues sur place, au niveau de ce croisement très accidentogène. Selon nos informations le conducteur ne s'est pas arrêté après l'accident et a pris la fuite. D'après un témoin du choc, la victime se trouvait sur un passage piéton et a été projetée. Une enquête est ouverte et confiée au commissariat d'Amiens.