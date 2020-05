Amiens : un match de foot provoque l'ouverture d'une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui

Le parquet d'Amiens a ouvert ce dimanche une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. En cause, un match de football avec du public, interdit, en plein déconfinement. Les faits se sont déroulés samedi soir au stade Soufflot (Virgile Dufossé), au sud-est de la ville. Au total, un peu plus de 100 participants, joueurs et spectateurs compris, se sont rassemblé pendant plus d'une heure pour une rencontre de football.

Même si le sport individuel est de nouveau autorisé depuis le début du déconfinement, les sports collectifs, comme le football, restent proscrits jusqu'à nouvel ordre. Les rassemblements de plus de 10 personnes en milieu extérieur sont aussi interdits. Les participants de cette rencontre de football étaient donc dans l'illégalité la plus totale ce samedi soir : après un premier rappel à l'ordre, la police a dû intervenir pour disperser tout le monde, dans un climat tendu. Les organisateurs de cette partie sont actuellement recherchés.

Ce dimanche soir, près de 100 personnes ont de nouveau tenté de refaire un match de football, en escaladant les grilles du stade Soufflot. Sans succès cette fois, 2 voitures de police et un fourgon ont fait évacuer les participants avant même qu'une nouvelle rencontre ne commence.