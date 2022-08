Amiens : un salarié de la CAF violemment agressé, l'agence fermée jusqu'à mardi

Le site de la CAF d'Amiens est fermé ce vendredi, après la violente agression d'un salarié, indique la direction de la Caisse d'Allocations Familiales de la Somme. Mercredi, un bénéficiaire a notamment projeté un écran d'ordinateur sur la personne qui le prenait en charge.

"Nous recevions un allocataire que nous avions identifié comme étant un allocataire assez difficile puisqu'il a énormément de mal à nous fournir les pièces nécessaires à ses droits et énormément de mal à rentrer dans un dialogue", raconte Loïc Simon, directeur comptable et financier de la CAF de la Somme. "C'est un locataire qui était déjà venu chez nous à la mi-mars, cela s'était très mal passé puisqu'il y a un dépôt de plainte qui est toujours en cours et donc on avait bien préparé des choses pour qu'il soit pris en charge par quelqu'un formé au public en difficulté et quelqu'un qui était bien briefé sur son dossier."

Deux plaintes déposées

Un personnel averti, mais ce qui n'a pas empêché la situation de s'envenimer. "Dès qu'on a commencé à rentrer dans le renseignement du dossier, la personne s'est énervée, a arraché le plexiglass qui le séparait de notre collègue en charge de son accueil, a pris l'écran de l'ordinateur et l'a projeté vers notre collègue", poursuit Loïc Simon. "Là, il a été arrêté par notre agent de sécurité qui s'est interposé immédiatement entre entre lui et notre collègue. Les forces de police sont intervenues très rapidement et elles ont interpellé l'allocataire, à la suite de quoi notre collègue a porté plainte en son nom et nous avons porté plainte au nom de la CAF."

Les locaux de la CAF, boulevard Maignan Larivière, restent donc fermés ce vendredi, "pour permettre à nos agents qui ont assisté à la scène ou qui ont été victimes de se remettre de ce choc, on n'est quand même pas habitués à un tel déferlement de violence. Cela doit permettre aussi de réorganiser notre accueil afin d'être en capacité d'ouvrir dès mardi prochain". La direction souligne que ces faits de violences physiques sont heureusement très rares, "exceptionnels", même si des incivilités verbales sont parfois relevées. Les services en ligne restent opérationnels d'ici mardi.