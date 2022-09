Amiens : un suspect interpellé quatre mois après la mort d'un homme lors d'une rixe à Saint-Leu

Un homme a été interpellé par la police, ce mardi à Amiens, a appris France Bleu Picardie de sources concordantes. Il est soupçonné d'être impliqué dans la mort d'un homme, lors d'une bagarre, le 8 mai dernier dans le quartier Saint-Leu. La victime avait été retrouvée inconsciente, vers quatre heures du matin et n'avait pas survécu à ses blessures.

Le suspect, âgé de 33 ans, se trouvait au Quick d'Amiens-Sud, lorsqu'il a été arrêté par les policiers de la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention. Il était en cavale depuis les faits. Contacté, son avocat, Maitre Stéphane Diboundje, confirme les faits, tout en soulignant le contexte des évènements. "On sait qu'il y a eu une première altercation dans un établissement de nuit, une discothèque. A la sortie de cette discothèque, il y a eu une deuxième altercation avec les mêmes personnes. Cela c'est envenimé et il s'est fait insulter. La personne a commencé à se mettre en garde face à lui et a fait un geste brusque. Lui, il a réagi en portant un coup et le coup a entraîné la chute de la personne qui est malheureusement décédée", explique-t-il.

Pour l'avocat, son client "s'est senti menacé dans une situation de danger et suite à un geste brusque de la partie adverse, il a porté un coup en réaction. Tout ce que je peux imaginer, c'est que peut être qu'il a pris peur et qu'il ne savait pas forcément ce qui allait se passer s'il se rendait." Le suspect, un homme sans emploi et père d'une petite fille de 4 ans, est toujours en garde à vue ce mercredi. Elle pourrait durer jusqu'à jeudi après-midi.