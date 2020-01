Amiens : une voiture percute un bus Ametis, les deux occupants s'enfuient

Amiens, France

Une voiture a percuté un bus à l'arrêt de la compagnie Amétis ce jeudi matin vers 8h30, à l'heure de pointe, rue Saint-Maurice à Amiens. Les deux occupants de la voiture se sont enfuis en courant, alors qu'un départ de feu s'amorçait sur leur véhicule.

Aucun passager blessé

Tous les passagers du bus vont bien, selon la direction d'Ametis. C'est un occupant du bus qui a éteint les flammes avec un extincteur, avant l'arrivée des pompiers, qui se sont rendus sur place. Une fuite de gasoil a été constatée. Les pompiers ont fait en sorte que le carburant ne s'écoule pas dans les égouts.

Il s'agit d'un bus classique de la ligne T42, et non pas un Nemo. Il a été percuté alors qu'il venait de prendre son service et se trouvait au quatrième arrêt de la ligne.