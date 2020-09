Amiens : une cliente d'une boutique du centre-ville dans un état grave après une chute de 3 à 4 mètres

Une femme de 31 ans est gravement blessée à Amiens après une chute de 3 à 4 mètres dans la boutique d'accessoires de mode "Parfois", située rue des 3 Cailloux, près du Palais de Justice. La chute est survenue ce mercredi 2 septembre, peu avant 11h : cliente du magasin, la victime est tombée dans la cave, à cause d'une trappe restée ouverte.

Prise en charge par une équipe du SAMU 80, les pompiers, et le groupement régional de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) la victime a été extraite du trou dans laquelle elle se trouvait vers 12h, avec des cordes et du matériel adapté. Elle a été transportée dans un état jugé préoccupant au CHU Amiens-Picardie.