Amiens : une femme et son enfant légèrement blessés dans un incendie, quartier Saint-Acheul

Le feu a pris aux alentours de 10h30, ce mardi. Les pompiers de la Somme sont intervenus rue Dumont d'Urville, dans le quartier Saint-Acheul, sur un incendie d'appartement. A 11h30, l'intervention est terminée.

Une femme et son enfants ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital d'Amiens. Une dizaine de véhicules et 26 sapeurs-pompiers sont intervenus.