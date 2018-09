Amiens : une habitante du Vimeu condamnée pour avoir publié une photo de sa rivale sur Facebook

Par Claudia Calmel, France Bleu Picardie et France Bleu

Il y a un peu plus d'un an, cette habitante de Franleu près de Feuquières-en-Vimeu a volé une photo sur le profil Facebook de la compagne de son ex-mari et l'a repostée sur Internet. Une affaire qui pose la question de ce qui est public (ou pas) sur les réseaux sociaux.