Amiens : une nouvelle marche blanche pour ne pas oublier Mathéo

Plus de neuf mois après le meurtre de Mathéo, l'émotion était encore vive ce samedi 31 octobre à Amiens avec une nouvelle marche blanche pour honorer la mémoire du jeune homme de 19 ans, tué par erreur de plusieurs coups de couteau le 26 janvier dernier. Un drame qui s'était déroulé quartier Etouvie : le garçon a été retrouvé mort, devant un immeuble de la rue de Bretagne. Mathéo a été victime d'une sombre histoire de règlement de comptes, avec un groupe d'individus qui cherchaient des Parisiens. Il se trouvait dans une voiture immatriculée à Paris (75) lorsqu'il a été poignardé à mort.

Maintenue malgré le début du confinement, la marche ce samedi a réunie une centaine de personnes, avec des membres de la famille, des amis ou des proches, réunis par groupe de six pour respecter les mesures sanitaires.

La marche s'est terminée par un rassemblement assis et plusieurs minutes de silence et de recueillement devant le palais de Justice d'Amiens © Radio France - Alexandre Lepère

La marche a débutée devant la grille du Parc de la Hotoie et s'est terminée devant le Palais de Justice, par deux minutes de silence et de recueillement et des applaudissements. Une gerbe de fleurs a également été déposée sur les grilles du Palais de Justice.

Le portrait de Mathéo brandi par les participants de la marche blanche ce samedi 31 octobre à Amiens © Radio France - Alexandre Lepère

Au total six personnes ont été mises en examen et écrouées depuis le meurtre de Mathéo. Six agresseurs présumés, même si l'auteur du dernier coup de couteau fatal tueur ne s'est pas dénoncé. L'enquête avance et le dossier est considéré comme prioritaire par le parquet d'Amiens selon Maître Djamila Berriah, l'avocate de la famille de Mathéo.