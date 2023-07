Amiens : une nuit plus calme, sous forte surveillance policière

De très nombreux policiers et gendarmes policiers mobilisés toute la nuit, entre samedi et dimanche à Amiens, mais pas ou peu d'affrontements. Après trois jours de violences urbaines , le calme est presque totalement revenu dans plusieurs quartiers d'Amiens, à Etouvie et dans le secteur Sud Est.

Au total, 111 pompiers ont été mobilisés, tout comme 170 forces de l'ordre, et une personne a été interpellée. Un hélicoptère de la gendarmerie nationale a été déployé toute la soirée au dessus de la ville. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent une très forte présence policière autour de la place du Colvert.