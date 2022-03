Amiens : une permanence d'aide aux victimes inaugurée au commissariat rue des Otages

Une nouvelle permanence d'aide aux victimes à Amiens. Elle a ouvert ce lundi au commissariat de la rue des Otages, dans le centre-ville. Cette cellule d'aide, gratuite, peut accueillir tous les lundis après-midi entre 14h et 17h, avec ou sans rendez-vous, des personnes qui s'estiment victimes d'infractions pénales - agressions, vols, cambriolages - et qui ont besoin d'être aiguillées ou éclairées dans leur parcours judiciaire. Cette cellule a été créé sur la base de la permanence montée à Abbeville en octobre 2021, en partenariat entre le parquet d'Amiens, la police de la Somme et l'association France Victimes 80.

"Répondre aux questions que les victimes n'osent pas poser au dépôt de plainte"

Que se passe-t-il une fois qu'on a porté plainte ? Que veut dire se constituer partie civile ? C'est Clara Cussinet, juriste de l'association France Victimes 80, qui reçoit les victimes et les éclaire sur des procédures souvent obscures : "L'entretien est confidentiel : c'est important que les gens en aient conscience pour se libérer à 100%, pour poser toutes leurs questions. Je ne suis pas là pour les juger mais pour leur répondre - parfois, on n'ose pas poser certaines questions au dépôt de plainte, on peut avoir un peu honte : l'idée, c'est que les victimes se sentent en sécurité".

L'entretien est confidentiel, je suis là pour répondre à toutes les questions

La juriste peut aussi aider sur les besoins immédiats des victimes : "Par exemple quand une femme est victime de violences conjugales, je peux la mettre en contact avec une association qui propose des hébergements d'urgence ou la mettre en contact avec la psychologue du commissariat d'Amiens", conclut Clara Cussinet.

"Fluidifier la communication entre la victime et le monde judiciaire"

La permanence est installée dans un bureau du commissariat d'Amiens, isolé des allers et venues - une décision à la fois pour faciliter la parole des victimes mais aussi le lien avec les policiers. "Il peut y avoir des décalages entre le ressenti de la victime et ce qui lui renvoie la procédure judiciaire - et cela peut la laisser dans le doute ou l'inquiétude. Notre rôle, c'est de mettre la personne en confiance, de la rassurer pour que la communication soit la plus facile possible", détaille Delphine Personne, directrice de l'association Yves Lefebvre.

Et c'est aussi essentiel pour les policiers : "On n'a pas toujours autant de temps que nécessaire pour indiquer les détails de la procédure pénale aux victimes : avoir une association qui propose cette aide juridique, c'est évidemment un plus", indique Cyrille Pizoird, directeur départemental adjoint de la sécurité publique de la Somme.

La permanence du commissariat d'Amiens, c'est tous les lundis entre 14h et 17H, avec ou sans RDV. Il y a aussi des permanences à Abbeville (vendredi au commissariat et au tribunal), Péronne (sur RDV), Doullens (sur RDV) et Montdidier (sur RDV).