Amiens : une semaine à plus de 80h pour un médecin du CHU, dénonce un syndicat

Malgré le filtrage à l'entrée, la situation des Urgences de l'hôpital d'Amiens ne semble pas s'améliorer ! La direction vient de recevoir une mise en demeure, du syndicat Jeunes Médecins. Vendredi soir, en raison d'un manque d'effectifs, elle a réquisitionné un médecin, du service de neurologie, pour venir effectuer une garde aux urgences dimanche. Sauf que le praticien venait déjà faire tout une semaine de travail, plus une garde le vendredi, soit au total entre 80 et 85 heures en une semaine, dénonce le syndicat.

"Quand vous faites une garde de 24h, déjà, les quelques dernières heures sont difficiles", raconte le docteur Maxime Bacquet, représentant pour les Hauts-de-France et médecin au CHU d'Amiens. "On sait qu'on aura le repos de garde ensuite, qu'on va pouvoir récupérer. Mais quand vous faites déjà toute votre semaine, que vous êtes de garde le vendredi, que vous avez gentiment le samedi pour récupérer et que vous devez remettre la même chose le dimanche soir.... Quand on a une dette de sommeil et de repos qui est aussi énorme, on ne se fait pas confiance."

Risques pour les patients ?

Le médecin souligne de potentiels risques pour les patients pris en charge, surtout dans un service comme celui des urgences. "Vous avez 90 personnes qui se présentent devant vous au moment de prendre la garde et dans lesquelles il faut trier des choses banales de la vie quotidienne comme des situations mal identifiées par des familles qui arrivent avec un AVC ou d'autres situations pas forcément évidentes. Il vous faut être capable de, à la fois, prioriser les gens, les trier et ensuite, à chaque moment, réévaluer en permanence l'urgence de chacun des patients. Le risque, c'est justement de ne pas être dans les meilleures conditions pour faire ça et qu'il y ait des ratés, et qui a des conséquences pour les patients à la fin." Maxime Bacquet appelle donc à un respect du temps hebdomadaire : "Si on avait tous un badge avec le nombre d'heures qu'on a dormi dans la semaine, je ne suis pas sûr que les gens continueraient à venir de manière aussi sereine".

Dans une réponse écrite, la direction du Centre hospitalier se défend. "Le service des Urgences du CHU Amiens-Picardie est en grande difficulté. Cette difficulté, liée à une insuffisance de personnels médicaux, l’a d’ailleurs contraint à mettre en place un filtrage à l’accueil depuis la semaine dernière", rappelle-t-elle. Elle souligne que "l’ensemble des médecins du CHU Amiens-Picardie s’est mobilisé et a accepté de prendre des gardes au Service d’Accueil des Urgences Adultes, et ce depuis plusieurs semaines ainsi que durant toute la période estivale."

Un durée de service hebdomadaire respectée, assure la direction

"La difficulté persistant, la Commission Médicale d’Établissement et son Président ont décidé, le 16 août dernier, de rendre obligatoire la participation aux gardes des urgences adultes pour les Chefs de Clinique des Universités-Assistants des Hôpitaux (CCA) et Assistants Spécialistes en médecine du CHU, comme cela se fait dans de nombreux CHU dont ceux de Lille et de Rouen. La majorité des CCA et assistants s’est portée volontaire. Les autres ont été invités à rapidement proposer des dates afin de tenir compte de leur emploi du temps et de leurs disponibilités. La plupart d’entre eux l’ont déjà fait ou se sont engagés à le faire." Enfin, selon la direction, la "durée du service hebdomadaire réglementaire de 48h est respectée, cette durée s’appréciant de manière mensualisée et lissée sur 4 mois."