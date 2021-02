Amnéville : un mail anonyme sauve une femme de la violence de son conjoint

Une habitante d'Amnéville qui subissait les violences répétées de son compagnon s'était confiée à une voisine. C'est sans doute elle qui a alerté la police et conduit à l'interpellation de l'individu.

Fin 2020, un mail anonyme arrive dans la boite mail du commissariat d'Hagondange. Le message contient en pièce jointe la capture d'écran d'une page Facebook sur laquelle ils voient une femme présentant des blessures et des hématomes sur le visage et le haut du corps. Un nom est écrit en légende des images. Il permet aux fonctionnaires d'identifier rapidement la victime, une femme âgée de 47 ans et domiciliée à Amnéville.

Voisine bienfaitrice

Rendus son domicile, ils la découvre affaiblie. Selon la police, elle leur explique qu'elle n'a pas eu la force de contacter elle même les forces de l'ordre, mais qu'elle a envoyé des photos à l'une de ses voisines. Et c'est sans doute celle-ci qui a donné l'alerte.

Coups répétés

Au commissariat, la femme explique aussi avoir subi à plusieurs reprises les coups de son compagnon, le dernier accès de violence datant de décembre. L'homme, âgé de 38 ans, a quitté le domicile depuis quelques jours explique-t-elle. Il sera finalement interpellé et placé en garde à vue mardi 2 février, puis déféré en vue d'une comparution immédiate.