Amphétamines, cocaïne, MDMA : un trafic de drogue tombe à Bort les Orgues, en Corrèze

Deux femmes âgées de 34 et 59 ans viennent d'être arrêtées à Bort les Orgues, en Corrèze. Elles sont poursuivies dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Un colis en provenance des Pays-Bas, intercepté par les douanes, a permis de le mettre au jour.

Un trafic grossissant de stupéfiants vient de tomber à Bort les Orgues, en Corrèze. Deux femmes de 34 et 59 ans, sans antécédent judiciaire jusque là, viennent d'être arrêtées, placées en garde à vue puis déférées au palais de justice.

Un colis intercepté

Cela fait suite à l'interception d'un colis par le service des douanes. Il était destiné aux deux mises en cause en provenance des Pays-Bas. A l'intérieur, des amphétamines et de la cocaïne ont été découvertes.

Des quantités importantes et des revenus non négligeables

Cette interception s'est vérifiée à leur domicile où des amphétamines, de la MDMA et du cannabis ont été retrouvés par les enquêteurs. Le trafic prenait "une ampleur certaine" depuis le déconfinement indique le parquet de Tulle à France Bleu Limousin, "avec des quantités revendues importantes et des revenus générés non négligeables" sans donner de détails précis sur ces deux éléménts.

Détention provisoire actée pour la mise en cause de 59 ans

C'est la raison pour laquelle la procureure de la République Agnès Auboin vient de requérir le placement en détention provisoire "vu le risque de réitération" en attendant le procès prévu le 24 août, selon la procédure de comparution avec délai différé, le temps que des actes complémentaires soient menés. La procureure vient d'être suivie par le juge des libertés puisque la mise en cause de 59 ans va prendre la direction de la maison d'arrêt de Limoges. La seconde auteure présumée est à son tour en train de faire face au juge.