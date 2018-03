Ampoigné, France

La commune d'Ampoigné, dans le Sud Mayenne, est privée de pain pour quelques jours. La boulangerie de la commune a pris feu lundi soir, à cause certainement d'un problème électrique. Le couple de boulanger va bien, leurs enfants aussi. Ils sont relogés chez un voisin routier, absent la semaine. La mairie pourrait mettre à disposition une salle pour Noam Durand et sa femme ; le fournil n'étant pas détruit, ils peuvent fabriquer du pain.

Des vêtements et le petit-déjeuner

Lundi soir vers 19h30, lors de l'incendie, tout le monde ou presque est sorti de sa maison à Ampoigné, et pas pour rester les bras croisés. "Les voisins nous ont proposé de nous reloger et de nous prêter des vêtements. On ne peut plus habiter ici aujourd'hui" explique, ému, Noam Durand. Sa famille devrait être relogée à terme dans la commune voisine de Laigné. Celle-ci a fusionné avec Ampoigné le 1er janvier 2018.

"La solidarité ? Cela fait partie de la qualité de vie de nos villages" Copier

Les flammes n'ont pas détruit toute la boulangerie, l'espace d'accueil est presque intacte. C'est l'arrière boutique qui a souffert. "Ça fait mal quand même car c'est toute notre vie qui part en fumée. Cela fait 12 ans que l'on essaie de faire de notre mieux pour satisfaire tout le monde et vivre de notre métier, et tout part en fumée en l'espace de quelques minutes, de quelques heures" termine le boulanger.

Un dépôt de pain en mairie ?

Il ne reste plus qu'un seul commerce à Ampoigné : une épicerie. En attendant les travaux dans la boulangerie sinistrée, la mairie pourrait mettre à disposition une salle pour que Noam Durand et son épouse vendent leur pain.

"C'est une catastrophe" Copier

À LIRE ÉGALEMENT ►► La boulangerie d'Ampoigné détruite par un incend ie