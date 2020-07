Amuré : un tag "non aux bassines" sur la mairie

"C'est inadmissible que l'on s'attaque à la maison du peuple. Il y a d'autres moyens d'expression quand on n'est pas d'accord". Marcel Moinard, le maire d'Amuré, dans le marais poitevin, ne décolère pas depuis les dégradations découvertes sur la mairie. Un tag "Non aux bassines" a été inscrit et de la peinture blanche jetée sur l'entrée. Des faits commis dans la nuit de vendredi à samedi.

Le maire a porté plainte. Amuré fait partie des communes concernées par le projet de 16 retenues d'eau pour l'irrigation agricole sur le bassin de la Sèvre niortaise. Projet qui fait l'objet de vives oppositions.

Un courrier signé "les tritons masqué-e-s"

Un courrier a été retrouvé dans la boîte aux lettres de la mairie, signé par "les triton masqué-e-s". "Ils déclarent qu'à partir d'aujourd'hui, ils abandonnent leur dogme pacifiste alors on sait pas ce que ça veut dire", précise Marcel Moinard qui veut éviter "la surenchère. Mon rôle c'est d'apaiser la situation. Je voudrais plutôt que ces gens viennent me rencontrer".

Une dérive qui n'a plus rien à voir avec l'écologie - la députée Delphine Batho

La députée des Deux-Sèvres Delphine Batho réagit également à ces dégradations ce mardi matin dans un communiqué. "Ces actes consternants ne grandissent pas leurs auteurs, courageusement anonymes. Ils témoignent d’une dérive qui n’a plus rien à voir avec l’écologie puisque, par définition, l’écologie c’est la non-violence, le respect des personnes et des biens communs, le refus de toute forme d’atteinte verbale, physique ou matérielle", écrit-elle.