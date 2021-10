Ancien joueur de Nice et Monaco Patrice Evra révèle avoir été agressé sexuellement à l'adolescence

Alors que son autobiographie doit sortir le 28 octobre, l'ancien joueur de l'OGC Nice et de l'AS Monaco Patrice Evra révèle dans un entretien au Times avoir été victime d'agression sexuelle au collège alors qu'il avait 13 ans.

Dans le cadre de la promotion de son autobiographie I love this Game, qui doit sortir le 28 octobre, Patrice Evra révèle au média britannique The Times avoir été victime d'agression sexuelle à l'âge de 13 ans alors qu'il était au collège en région parisienne. Selon l'ancien défenseur de l'OGC Nice (2000 - 2002) et de l'AS Monaco (2002-2006), ce serait son professeur principal qui l'aurait agressé à l'époque dans un établissement des Ulis (Essone).

Des appels de la Police alors qu'il évoluait à l'AS Monaco

Ces révélations figurent en partie dans son autobiographie et l'ancien capitaine des Bleus (81 sélections) estiment que c'était le bon moment pour en parler. "Je ne veux pas que des enfants se retrouvent dans la même situation et aient honte d'eux-mêmes". "Je ne veux pas que les gens aient pitié," continue l'ex défenseur de Manchester United, qui vient d'avoir 40 ans. Dans cet entretien, il explique avoir reçu des appels de la police alors qu'il jouait à l'AS Monaco. A ce jour il n'a pas encore pris sa décision concernant d'éventuelles poursuites envers ce professeur qu'il accuse.