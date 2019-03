L'ancien substitut du procureur à Montpellier Patrick Keil retrouvé mort chez lui

Montpellier, France

1,57 mètres pour 45 kilos, Patrick Keil était surnommé "le petit juge". À 55 ans, il a été retrouvé mort par les pompiers samedi 23 mars, chez lui à Roubaix (Nord). "Il n'y a visiblement pas de caractère suspect en premier lieu" selon une source policière. Son heure de gloire, il l'a eue en 1998, pendant le Tour de France. Alors qu'il est juge d'instruction à Lille, c'est lui qui enquête sur l'affaire Festina, l'un des plus gros scandales du dopage dans le cyclisme, qui débouche sur la mise en examen de Richard Virenque. La star du vélo français sera finalement relaxée. "Pour moi, ça a été le début de la fin" confiait Patrick Keil en expliquant qu'on lui faisait payer de s'en être pris à une idole.

Chargé des cas de divorce alors que sa femme vient de le quitter

Avec sa femme et ses trois enfants, ils rêvent d'une mutation sur l’île la Réunion mais le poste lui est refusé. En 2004, il est nommé substitut du procureur de la République de Carcassonne (Aude), un poste qu'il occupera ensuite au parquet de Montpellier. Là, on lui confie les divorces alors que sa femme vient de le quitter.

La descente aux enfers

Progressivement, Patrick Keil sombre dans l'alcoolisme : un litre et demi de whisky par jour selon lui. Il se lie alors avec un dentiste de Montpellier qui fréquente le même bar que lui et qui est au cœur d'une enquête pour escroquerie à la Sécurité sociale. Au nom de leur amitié, le dentiste lui demande de se renseigner sur son cas. Le magistrat, qui a des problème d'argent, accepte et reçoit 8.000 euros au total en 2008.

Révoqué de la magistrature pour une affaire de corruption

Après avoir passé trois mois en détention provisoire, il est révoqué de la magistrature en 2009 mais garde ses droits à la retraite. Le tribunal correctionnel de Paris le condamne en 2012 à un an de prison avec sursis pour corruption passive de magistrat et de violation du secret professionnel. Lui a toujours dit qu'il avait simplement monnayé des conseils juridiques.

Il se clochardise

Dans un livre paru en 2009, "Du barreau aux barreaux", il raconte sa déchéance et comment il "se clochardise". Il se plaint qu'au sein de la magistrature, personne ne lui "tend la main".