Ancy-Le-Franc : un ouvrier gravement blessé après avoir chuté dans un malaxeur de béton

Un accident du travail s'est produit ce lundi matin vers 10 heures à Ancy-Le-Franc au lieu-dit le champ de la lame. Un ouvrier est sérieusement blessé.

L'homme de 51 ans travaillait sur une centrale à béton lorsqu'il a chuté dans la machine-outil. Peu avant 10 heures l'ouvrier est monté sur la grille pour débloquer du sable gelé. Celle-ci a cédé et l'homme a chuté dans le malaxeur à béton. Une chute d'une hauteur de 6 mètres selon les gendarmes. Ses jambes ont été coincées dans la machine et l'homme est très grièvement blessé selon les pompiers. L'un de ses pieds serait entièrement sectionné, l'autre partiellement.

Dix sapeurs pompiers, dont l'équipe spécialisée du GRIMP ( Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) et le SMUR ( Service mobile d'urgence et de réanimation) sont intervenus pour lui porter secours.

L'homme a été héliporté peu après midi à l’hôpital d'Auxerre.