Andoins : un retraité tire sur des promeneuses parce qu'elles sont passées dans son champ

Andoins, France

Un homme de 66 ans a été arrêté ce mardi à Andoins, près de Soumoulou dans l'Est du Béarn, après avoir ouvert le feu avec une carabine à plomb sur deux promeneuses. Il n'a pas apprécié qu'elles promènent leurs chiens dans un champ attenant à sa maison. L'homme a tiré vers le sol mais il a quand même blessé une des deux promeneuses par ricochet.

Un sens exagéré de la propriété

Les deux femmes promenaient leurs trois chiens. Et elles ont décidé de couper à travers son champ, attenant à sa maison. Un champ non clôturé, il faut le préciser. Il leur a demandé de passer ailleurs, sans politesse et même avec des noms d'oiseaux. Elles se sont exécutées. Elles sont repassées un peu plus tard à la fin de leur promenade devant la maison du propriétaire. Elles lui ont fait remarquer qu'il aurait pu être plus aimable. Il a alors sorti sa carabine à plomb, comme on en trouve dans les fêtes foraines, et il a tiré. Dans le sol mais près d'elles. Tellement que le plomb a ricoché et touché une des deux femmes au mollet. La blessure est légère. L'homme est inconnu des services de gendarmerie. Il a été remis en liberté ce mercredi après sa garde à vue. Le parquet va toutefois demander une expertise psychiatrique avant de décider des poursuites.