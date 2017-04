André Paccou : "Imagine", du goudron et des injures

Quatre personnes ont comparu hier devant le tribunal correctionnel de Bastia pour avoir injurié sur Facebook le représentant de la LDH Corsica, une cinquième pour l’avoir menacé de mort. Le procès de la calomnie via les réseaux sociaux. La décision sera rendue le 16 mai.

La cinquantaine bien tassée, les 4 bloggers n'avaient pas digéré la manifestation organisée par André Pacou devant l'école de Prunelli di Fium'Orbu après l'affaire dite de la chanson Imagine de John Lennon, une chanson de paix et d'amour que l'institutrice du village voulait faire chanter à ses élèves en langue corse et dans d'autres langues dont l'anglais et l'arabe.

Parmi eux, le chanteur Jacques Culioli. Sur Facebook, il a posté une photo d'orgie homosexuelle et moqué "la manif' des fumeurs de joints". Solange Massoni, Roselyne Ordioni et Yves Pastacaldi ne sont pas en reste. Des injures incessantes, notamment xénophobes, pleuvent ensuite sur les réseaux sociaux.

Une amende de 1 200 euros a été requise contre les quatre prévenus, plus deux mois de prison avec sursis pour l'un d'entre eux.

"Du goudron, des barbelés et à la mer..."

Une cinquième personne a été jugée dans la foulée pour menaces de mort. Son cas a été disjoint. Seul à la barre, sans avocat, mais avec un comité de soutien, Jacques Nicolaï nie avoir menacé de mort André Paccou. Ce membre de l'organisation Lea Naziunale avait pourtant exprimé le souhait de le voir recouvert de goudron, ligoté de barbelés et jeté à la mer. Mais pour cet ancien béret vert dans les forces croates, il ne s'agit pas de menaces de mort.

Jacques Nicolaï : "Il ne s'agit pas de menaces de mort"

Me Jean-Francois Casalta, qui défend André Pacou, estime en revanche qu'il n'y a pas de doute : des menaces de mort ont bien été proférées.

Me Jean-François Casalta : "La violence des mots peut engendrer la violence physique"

Le procureur de la République de Bastia a requis 4 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende contre Jacques Nicolaï. Jugement mis en délibéré au 16 mai