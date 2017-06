André Veyret sur l'affaire Grégory : "Aujourd'hui, elle n'aurait duré que quelques jours"

L'affaire Grégory a connu mercredi un nouveau rebondissement. Le meurtre de cet enfant reste sans coupable depuis plus de 32 ans. Ce fait divers a marqué la pays a jamais. André Veyret, ancien grand reporter au Dauphiné Libéré était chargé de l'affaire à l'époque.

Nouveau rebondissement mercredi dans l'affaire Grégory, trois personnes ont été placé en garde à vue. Il s'agit de l'oncle et la tante du père de Grégory Villemin, ainsi que l'une de ses belles-sœurs.

"Combien de unes Paris-Match ont-ils fait sur l'affaire ?"

— André Veyret

Au cœur de l'affaire il y a 30 ans, en tant que spécialiste des faits divers au Dauphiné Libéré, André Veyret se rappelle : "Un soir le directeur des rédaction nous demande avec un photographe de nous rendre à côté d'Épinal, parce qu'un enfant avait été retrouvé mort dans une rivière. C'était certainement une affaire importante."

Le journaliste ne se savait pas qu'il allait couvrir le fait divers le plus important des 50 dernières années. "Ça fait plus de 32 ans qu'on en parle, à chaque rebondissement la presse fait ses unes dessus, raconte-t-il, combien de unes Paris-Match a-t-il fait sur l'affaire ?" Une photo avant même été publié quand on sortait le corps de l'enfant de l'eau. "L'opinion publique et la presse se sont emballés pour cette affaire", continue André Veyret.

"Aujourd'hui, l'affaire aurait duré quelques jours"

— André Veyret

Cette affaire avait un vrai scénario de série télé : la jalousie, les rivalités familiales, les lettres anonymes. "C'est le corbeau qui a marqué les gens, note le journaliste retraité, il n'y aurait pas eu le corbeau, il n'y aurait pas eu d'affaire Grégory. Ensuite il y a eu le juge Lambert qui était très inexpérimenté puis un jeune capitaine de gendarmerie".

L'affaire aurait été bien différente avec les techniques scientifiques d'enquête d'aujourd'hui. "Cette affaire aurait duré quelques jours, quelques semaines maximum car on aurait retrouvé des lettres incontestables sur la lettre du corbeau, affirme André Veyret. Des sottises ont aussi été commises : il n'y a pas eu d'analyse de l'eau dans l'estomac de l'enfant, ce qui a été regretté par la suite".