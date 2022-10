Andrée Julien officier de la Légion d'Honneur : la nîmoise avait été déportée à Ravensbrück en 1944

Elle a connu l'horreur des camps de concentration. Andrée Julien a été faite ce mardi Officier de la Légion d'honneur par la Préfète du Gard, à Nîmes. Issue d'une famille de résistants, la Nîmoise, âgée aujourd'hui de 99 ans, est elle-même une figure de la Résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale. Arrêtée alors qu'elle n'a que 19 ans, elle est internée dans différentes prisons françaises d'être déportée dans le tristement célèbre camp de Ravensbrück (en Allemagne, à 80 km au nord de Berlin) en 1944 où elle a connu la barbarie. Elle avait alors à peine un peu plus de 20 ans. Elle est aujourd'hui la dernière survivante gardoise des camps de concentration.

Les prisonniers déportés étaient contraints de travailler comme des forçats, se souvient Andrée Julien. "On était des bagnards, on travaillait 12 heures. Une semaine de nuit, une semaine de jour. On était des forçats. On a évidemment beaucoup souffert".

"Les Allemands ne le comprenaient pas. Mais on a toujours chanté notre amour pour la France. Mourir pour la patrie (..) on avait des chansons, que je connais encore, sur les luttes" Andrée Julien

Même si Andrée Julien a été déportée en tant que résistante, elle a été soumise aux mêmes mauvais traitements que les déportés d'origine juive. "Lorsqu'on est arrivés en Allemagne, chez les SS, on était leurs ennemis. On s'est défendu. Dans les prisons, les camps de concentration, on était organisé. On fêtait le 14 juillet, on chantait la Marseillaise".

Andrée Julien a tenu à transmettre son histoire aux jeunes générations en allant régulièrement faire des interventions dans les collèges et lycées. Elle a évidemment raconté aussi son histoire à sa propre famille comme son arrière-petite-fille Claire, 23 ans très émue : "Vivre comme elle a vécu toute sa vie, c'est incroyable (..) je suis fière de mon arrière-grand-mère. Elle a survécu. Elle m'a raconté des choses que je n'oublierai jamais. C'est très émouvant. On ne peut qu'être fier"

Le biopic de Simone Veil, "Simone", réalisé par Olivier Dahan sort justement ce mercredi dans les salles de cinéma. Rescapée du camp de concentration de Birkenau, Simone Veil a également porté le combat pour l'interruption volontaire de grossesse en France mais aussi défendu la construction de l'Europe