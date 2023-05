Andres Roca Rey triomphateur d'une corrida très entretenue dans les arènes de Nîmes

Le rendez-vous était très attendu. Il a tenu toutes ses promesses.. ou presque. Quatre oreilles ont été coupées ce samedi après-midi au cours de la corrida qui avait fait le plein absolu dans les arènes de Nîmes, un fameux "no hay billetes". Le Péruvien Andres Roca Rey en restera le triomphateur en obtenant deux oreilles, mais, avec une oreille chacun, le Biterrois Sébastien Castella et l'Arlésien Juan Leal ont également été largement à la hauteur de l'événement au cours d'une corrida très entretenue.

La course n'aura pas débouché sur une orgie de trophées mais ca ne changera à rien à l'intérêt suscité pendant les presque trois heures qu'elle aura duré. Les trois toreros en piste avait décidé de remercier le public venu remplir les gradins à ras-bord et c'est en très grande partie pour ne pas dire en totalité à eux que revient le mérite de cette belle après midi. Ce sont eux qui par leur investissement, leur connaissance et leurs capacités d'adaptation auront apporté les ingrédients qui faisaient cruellement défaut à un lot de toros bien fade de Victoriano del Rio.

Sans des échecs malheureux à l'épée, Sebastien Castella et Juan Leal auraient probablement rejoint Andres Roca Rey au bilan comptable de l'après-midi. Le Péruvien a eu la chance de porter l'estocade foudroyante qui lui a permis de rafler la mise dans le temps additionnel du dernier toro, mais ca n'enlève rien aux prestations de ses deux compagnons de cartel français. Tous peuvent, doivent, être associés à l'unisson à ce très bon moment vecu dans les arènes.