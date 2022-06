Braquage de la bijouterie d'Andrézieux : "d'un coup, j'ai entendu les coups de feu"

Quatre personnes cagoulées et armées ont braqué le Manège à Bijoux du centre commercial Leclerc d'Andrézieux-Bouthéon ce samedi 18 juin, à neuf heures du matin. Un coup de feu a été tiré, deux vigiles souffrent de blessures collatérales légères. Une enquête de gendarmerie est en cours.

Le Manège à Bijoux du centre commercial Leclerc d'Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire, a été braqué ce samedi 18 juin à neuf heures. Les quatre braqueurs ont tiré plusieurs coups de feu, sans toucher personne, avant de prendre la fuite avec leur butin.

Plusieurs coups de feu tirés

Les quatre individus, cagoulés et armés d'au moins deux pistolets, entrent dans la bijouterie à 9h du matin. Il ne leur faut que quelques secondes pour tétaniser toutes les personnes présentes, rafler des bijoux (le montant du butin n'a pas été communiqué), et tirer plusieurs coups de feu, selon Cécilia Ruas. Cette habitante de Saint-Just Saint Rambert a été tétanisée par le braquage. Elle était cachée dans une réserve du centre commercial, et a tout entendu.

"On ne savait pas si c'était un essai ou pas ... et d'un coup j'ai entendu les coups de feu" Copier

Les braqueurs tirent plusieurs coups de feu avant de prendre la fuite. Ils ne touchent personne, mais des éclats de verre ont légèrement blessé deux vigiles.

Une voiture retrouvée brûlée

Les malfrats ont ensuite pris la fuite à bord d'une Citroën DS3. Retrouvée brûlée un quart d'heure plus tard dans le quartier du Soleil, à Saint-Étienne. Les braqueurs sont en fuite.

L'enquête pour vol à main armée est dirigée par le parquet de Saint-Étienne, qui l'a confiée aux gendarmes de la section de recherche de Lyon et de la brigade de recherche de Montbrison.

Le dernier braquage d'une bijouterie dans le département remonte à novembre 2021. C'est la bijouterie du centre commercial Auchan de Villars qui avait été ciblée.