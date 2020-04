Andrézieux-Bouthéon : le fondateur de SNF achetait de la chloroquine pour ses salariés

Le fondateur et directeur général délégué de l'entreprise SNF (entreprise de traitement des eaux) à Andrézieux-Bouthéon a été placé en garde à vue ce lundi. René Pich est soupçonné d'avoir importé de la chloroquine pour la proposer à ses salariés en cas de contamination au coronavirus.

Le fondateur de SNF explique qu'il voulait aider son prochain, qu'il a agi par humanisme. Après avoir acheté des masques et du gel en Chine ces dernières semaines, René Pich a voulu aller plus loin et fait venir de la chloroquine, convaincu que cela pourrait être une solution si certains de ses salariés tombaient malades.

Il a envoyé une petite note à ses cadres, pour les en informer. Note repérée par les syndicats qui ont alerté l'inspection du travail. C'est cette dernière qui a prévenu le Parquet de Saint-Étienne.

Une enquête préliminaire pour exercice illégal de la profession de médecin et de la profession de pharmacien est ouverte, le 2 avril dernier, selon le Procureur, confirmant ainsi les révélations du journal Libération. René Pich a été placé en garde à vue ce lundi. Son domicile et son bureau au sein de SNF, entreprise de traitement de l'eau basée à Andrézieux-Bouthéon, ont été perquisitionnés.

Cette chloroquine vient d'Inde, ce qui accentue, selon la justice, le risque de contrefaçon aux effets inconnus. Seule une partie des comprimés a été retrouvée pour le moment. Au total René Pich avait commandé une dizaine de boites, soit un millier de cachets.

Pour Eric Vallas, le délégué CGT de SNF, "si les chefs d'entreprise se mettent à prescrire des cachets sans suivi médical, on se pose des questions sur la santé des salariés".

Pour le moment, l'enquête, menée par la brigade de recherches de la gendarmerie de Montbrison, n'a pas permis d'identifier de salariés ayant consommer de la chloroquine.