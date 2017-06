À Andrézieux-Bouthéon, une usine de recyclage touchée par un incendie

Un incendie s'est déclenché ce samedi midi devant une usine de recyclage de la zone d'activité d'Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire. Des déchets, entreposés devant l'usine, se sont enflammés. Une soixantaine de pompiers ont été mobilisés.

Le feu a pris vers 13h30, sur le parvis de l'usine, dans la zone d'Activité des Volons, à Andrézieux-Bouthéon (Loire). Un amas de déchets de bois et de plastiques s'est enflammé. Une soixantaine de pompiers ont été dépêchés sur place, dix-huit engins sont venus de huit casernes de la Loire, d'Andrézieux, mais aussi de Saint-Galmier, Saint-Rambert, Saint-Métare , Saint-Terrasse , Saint- Berland, Saint-Severine et Sury.

Feu contenu, mais pas éteint

Il a fallu quatre lances en action pour éviter la propagation. En milieu d'après-midi, le feu a été contenu pour ne pas atteindre les machines de l'entreprise, ni les locaux, mais continuait de brûler. En tout, 500 mètres cubes sont partis en fumée. Les secours conseillent d'éviter le secteur pour cette fin de journée, samedi.

"On avait anticipé la chaleur" (Sébastien Vital, commercial chez RDS)

Du côté de RDS, l'entreprise victime de cet incendie, c'est un coup dur. Sébastien Vital, commercial de l'entreprise explique que des mesures avaient été prises : "à midi, on a des collaborateurs qui travaillaient, il n'y avait rien. On avait une surveillance avec des gars qui arrosent toutes les deux heures. Cela a pris à 13h30 et c'est parti directement. C'est de la folie, on avait anticipé la chaleur parce que c'est une semaine de canicule. Le sol est chaud, tout est chaud, les pelles sont chaudes... C'est de la folie." Quelques engins ont tout de même été touchés par les flammes et pourraient être inutilisables lundi à la reprise du travail. Mais l'activité devrait tout de même reprendre rapidement.