Anesthésiste de Besançon : les victimes présumées sont "écœurées" par les propos du docteur Péchier

Besançon, France

Les propos du docteur Péchier publiés ce jeudi matin dans La Nouvelle République provoquent des réactions vives chez les victimes présumées de l'anesthésiste de Besançon. "Les parties civiles sont profondément écœurées par ce comportement" selon l'avocat de certaines victimes, Me Frédéric Berna. _"On sombre dans le ridicule"avec "du mensonge permanent" d'après cet avocat, qui ajoute : "c'est assez minable"_.

"Un mépris pour la justice et les victimes" - Me Frédéric Berna, avocat des parties civiles

Il estime que ce comportement est "typique du Dr Péchier", soulignant _"un mépris profond pour la justice, pour les victimes_, et pour les avocats des parties civiles.... mais c'est peut-être parce qu'on appuie là où ça fait mal".

Et Me Berna de donner rendez-vous à l'anesthésiste devant la justice : "On a relevé une dizaine de points sur lesquels on va pouvoir le mettre en contradiction dans les temps à venir". S'il avait une chose à dire au Dr Péchier ? "Si je l'écoute, nous ne connaissons pas notre métier ni notre dossier... _on en rediscutera devant la cour d'assises_" lâche l'avocat des parties civiles.

Le docteur Frédéric Péchier est mis en examen une première fois en 2017 pour sept cas d'empoisonnements suspects, puis en mai 2019 pour 17 nouveaux cas. Il est libre sous contrôle judiciaire mais le parquet général se pourvoit en cassation après cette décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon.