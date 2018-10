Ce vendredi, cinq personnes ont été mises en examen pour homicides et blessures involontaires, deux ans après l'effondrement d'un balcon à Angers. Le 15 octobre 2016, lors d'une fête, le drame avait fait quatre morts et 14 blessés.

Angers, France

Le drame avait provoqué une vive émotion il y a deux ans. Le 15 octobre 2016, le balcon situé au troisième étage d'un immeuble d'Angers s'est effondré. Quatre personnes sont mortes, 14 autres ont été blessées. Ce vendredi, le procureur angevin annonce la mise en examen de cinq personnes : le responsable du cabinet d'architecture, le dirigeant de l'entreprise de gros oeuvre, deux salariés de l'entreprise de gros oeuvre, et le chargé d'affaire de l'APAVE, l'organisme de contrôle technique de construction et des installations.

Tous sont intervenus sur le chantier de l'immeuble

Ces cinq personnes sont poursuivies pour homicides et blessures involontaires. Selon le procureur, "les juges d'instruction cosaisis ont procédé à de multiples investigations qui ont permis d'identifier les différents intervenants lors du chantier". Le bâtiment était récent, construit dans les années 2000.

Dans un communiqué, il indique également que les juges ont "ordonné deux expertises afin d'établir les modalités de construction de l'immeuble effectivement mises en oeuvre et de recherche des causes de l'effondrement afin de déterminer les responsabilités". Des pré-rapports d'expertises ont été déposés le 18 juillet et le 10 octobre dernier.

Des jeunes qui faisaient la fête

Le drame s'est produit lors d'une pendaison de crémaillère organisée par deux jeunes femmes. Au total, 18 personnes étaient sur le balcon quand il est tombé dans le vide, dans la cour de l'immeuble. Il avait entraîné dans sa chute les balcons du premier et du deuxième étage.

Les victimes étaient âgées de 18 à 25 ans. A l'époque, leurs proches ont créé une association "Les papillons éternels".