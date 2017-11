Angers : un appel à témoins après la disparition inquiétante d'Endza, 12 ans

La police nationale a lancé un appel à témoins, ce jeudi, après la disparition inquiétante d'Endza, 12 ans, à Angers. L'enfant a quitté le domicile de sa mère vers 7h30 ce jeudi matin, en laissant un message d'au revoir sur son lit.

La police nationale a lancé un appel à témoins, ce jeudi, après la disparition inquiétante d'une enfant de 12 ans qui habite Angers. Endza Renekouzou a disparu ce jeudi matin à Angers, vers 7h30.

[#AppelàTémoins] Disparition inquiétante d'Endza, 12 ans.

Un mot avec l’inscription "au revoir" sur son lit

La pré-adolescente a quitté le domicile de sa mère au matin, "en laissant une feuille de papier sur laquelle était inscrit "'au revoir'", précise la police dans son appel à témoins. Au moment de son départ, Endza était vêtue d'un blouson bleu foncé. Les policiers précisent que la jeune fille fait plus que son âge, elle semble avoir 14 ans. Elle mesure 1m66, est mince et a les yeux noirs. Elle a les cheveux nattés rouges sur toute la tête, et tombant sur les épaules, d'après la description communiquée par la police.

Si vous pensez avoir vu Endza ou savoir quelque chose sur sa disparition, vous pouvez contacter le commissariat de police d'Angers, au 02 41 57 53 26, ou composer le 17.